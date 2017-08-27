Эстебан Окон: "Перес на скорости свыше 300 км/ч рисковал моей и своей жизнью"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон выразил возмущение поведением своего партнера по команде Серхио Переса в гонке "Гран-при Бельгии". На скоростном участке трассы мексиканец перекрыл траекторию французу, сломав на его машине переднее антикрыло.

– После этой гонки будет много выяснений отношений, – цитирует F1i Окона. – Обычно я спокоен, но не на этот раз. Это было неприемлемо. На скорости более 300 км/ч это было очень опасно и для меня, и для него. Команде нужно что-то с этим делать. Выталкивать меня на стену – это непрофессионально. Он рисковал моей жизнью и своей. Я скажу ему правду, потому что не боюсь его. Поговорим с ним, если нужно – жестко. Он должен думать о том, что делает.