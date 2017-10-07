Эстебан Окон: "Не ожидал, что буду стартовать пятым"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон остался доволен квалификацией "Гран-при Японии". Француз показал седьмое время, но стартует пятым из-за штрафов Валттери Боттаса и Кими Райкконена.

– Конечно, здорово будет стартовать пятым, я даже не ожидал этого, – цитирует F1i Окона. – Машина с самого начала ведет себя очень хорошо. Причем и посуху и в дождь. Я доволен прогрессом "Форс Индии", мы прибавляем от гонки к гонке. Трасса в Японии не прощает ошибок, поскольку тут сложно обгонять, но мы постараемся финишировать как можно выше.