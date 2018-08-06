Эстебан Окон: "Мерседес" фактически спас мне жизнь"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон отметил, что всегда будет благодарен "Мерседесу" за включение его в свою программу. Француз отметил два года с начала карьеры в "Формуле-1".

– Мне нелегко было попасть в "Формулу-1", – цитирует Automoto Окона. – Моя семья многим пожертвовала, у моих родителей было мало возможностей. Мне повезло, что однажды меня заметила компания Gravity Sport Management, которая позже стала Lotus F1 Team Junior. Затем наступил плохой период, когда я в течение года оставался без команды. Уже начал думать, что буду помогать отцу, он механик. Или пойду на работу в ресторан. Это уже было в моей голове. То был ужасный период. И мне снова повезло, что меня принял "Мерседес". Он фактически спас мне жизнь. Тогда мне было 17 лет.