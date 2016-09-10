Эстебан Окон: "Максимальное давление на себя оказываю я сам"

Пилот "Манора" Эстебан Окон рассчитывает впечатлить своими выступлениями "Мерседес" или "Рено", с которыми контактирует. Француз может в следующем сезоне стать основным пилотом "Рено" и остаться в системе развития гонщиков "Мерседеса".

– Я знаю, что от меня ждут многого, люди хотят, чтобы я проделал выдающуюся работу, – цитирует F1i Окона. – На самом деле, только я сам на себя оказываю максимальное давление. Хочется провести безошибочную работу, быть эффективным, чтобы команда была мной довольна. Я здесь, чтобы учиться. Мне повезло провести половину сезона в качестве боевого пилота. Это позволит лучше подготовиться к будущему.