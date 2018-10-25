Эстебан Окон: "Леклер будет бороться за чемпионство в 2019 году"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон выразил радость за молодых коллег Шарля Леклера и Пьера Гасли. Первый перейдет в "Феррари" с 2019 года, а второй – в "Ред Булл".

– Думаю, что Леклер будет бороться за чемпионство в 2019 году. Меня бы это не удивило, – цитирует F1Today Окона. – У него большой талант. Это один из быстрейших пилотов чемпионата. Думаю, он и Гасли будут бороться за победы и подиумы. Нам довелось побороться друг с другом в разных сериях. Поэтому знаю их довольно хорошо. Всю карьеру мы рядом.