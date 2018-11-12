Эстебан Окон: "Ферстаппен толкнул меня – это непрофессионально"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон считает, что Макс Ферстаппен из "Ред Булл" повел себя непрофессионально. Спортсмены едва не подрались на процедуре взвешивания после "Гран-при Бразилии".

– Я на протяжении двух кругов ехал позади Макса и на обоих был намного быстрее, поскольку у меня были новые шины, – цитирует F1 News Окона. В правилах сказано, что ты можешь вернуться в круг, если едешь быстрее. Именно это я и попытался сделать на втором круге, поскольку был намного быстрее. Я занял внешний радиус – я действовал точно так же, как и на предыдущих кругах. Перед этим я так обогнал Фернандо и многих других гонщиков, но в случае с Максом все закончилось не так, как с остальными.

Однако что меня действительно удивило, так это поведение Макса. Он в ярости пришел на взвешивание, так что сотрудникам FIA пришлось его останавливать. Он толкнул меня – это непрофессионально.

Ферстаппен атаковал Окона после "Гран-при Бразилии". Видео