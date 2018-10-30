Эстебан Окон: "Это была худшая гонка в моей карьере"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон считает, что "Гран-при Мексики" был худшим для него в карьере. Француз на первом круге столкнулся с Нико Хюлькенбергом из "Рено", после чего проблемы сопровождали его всю гонку, а финишировал он 11-м.

– Наверное, это была моя худшая гонка в "Формуле-1", – цитирует Sky Sports Окона. – Ничего не получалось. Это был ужасный день. Я удачно стартовал, обогнал пару противников, и это все радости гонки. Потом увидел, что Нико поворачивает, попытался затормозить, но мы все же столкнулись. По сути, гонка была закончена. Очень жаль. Ведь у меня была быстрая машина, мы готовили хорошую стратегию. Нужно забыть об этом.