Эстебан Окон: "Баланс машины портился прямо по ходу гонки"

Пилот "Манора" Эстебан Окон выразил разочарование гонкой "Гран-при США". Француз финишировал на 18-м месте, несмотря на прорыв на старте.

– Я выиграл шесть позиций на первых метрах дистанции, – цитирует F1i Окона. – К сожалению, не смог долго удерживать преимущество, потому что стал терять сцепление с дорогой. Начинать гонку на "медиуме" – не самое лучшее решение. Но первая часть гонки удалась. Потом машина работала хуже, баланс потерялся. Управлять было сложно. В конце уже был счастлив, что все закончилось. Конечно, не рассчитывал, что окажусь последним.