Эстебан Гутьеррес: "Я был зол из-за невезения, а не на кого-то конкретно"

Пилот "Хааса" Эстебан Гутьеррес отрицает, что у него возник конфликт с руководителем команды Гюнтером Штайнером прямо во время "Гран-при Бразилии". После схода мексиканца с трассы камеры запечатлели, как он в боксах эмоционально бросил свои перчатки и о чем-то говорил на повышенных тонах со Штайнером.

– Я был очень рассержен самой ситуацией, а не кем-то конкретно, – цитирует Marca Гутьерреса, который покинет "Хаас" после окончания сезона. – Со стороны могло показать, что случилось нечто серьезное, но это не так. Меня разозлило, что почти весь год сталкиваюсь с невезением. Но сдаваться не буду. Постараюсь выступить в последней гонке в Абу-Даби как можно лучше, потому что я профессионал и хочу покинуть команду на позитивной ноте.