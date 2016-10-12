Эстебан Гутьеррес: "Не считаю, что в Японии Сайнс действовал честно"

Пилот "Хааса" Эстебан Гутьеррес остался недоволен поведением гонщика "Торо Россо" Карлоса Сайнса-младшего на "Гран-при Японии". Гутьеррес квалифицировался 10-м, но разворот на 19-м круге лишил его шансов побороться за очки. По мнению мексиканца, спровоцировал разворот испанец.

– Я не считаю, что он действовал честно, – цитирует F1News Гутьерреса. – Он знал, что я буду поздно тормозить и собираюсь занять позицию внутри поворота. У меня для этого было достаточно места и скорости, а Сайнс передо мной закрыл дверь. Пришлось увернуться и резко ударить по тормозам – иначе я бы в него врезался.

Я успешно стартовал и был доволен своей скоростью. В самом начале гонки все складывалось хорошо, но после пит-стопа я оказался в трафике. Возможно, мы могли выбрать более эффективную стратегию. Я атаковал на протяжении всей дистанции, но занимал не самую идеальную позицию, а когда мне стали постоянно показывать синие флаги, все вообще пошло не так.

Нужно продолжать работать. У нас была скорость в квалификации, и теперь нужно подтвердить ее в оставшихся гонках сезона. Нужно сохранять оптимизм, хотя гонка в Сузуке сложилась не так, как мы хотели.