15:52 | ФОРМУЛА-1

Эстебан Гутьеррес: "Хаас" поступил со мной несправедливо"

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Пилот "Хааса" Эстебан Гутьеррес выразил разочарование решением команды не продлевать с ним контракт. Вместо мексиканца команда подписала Кевина Магнуссена.

– Я не понимаю этого решения, – цитирует Motorsport Гутьерреса. – Было в этом сезоне много ситуаций, когда не все зависело от меня. В итоге я уважаю это решение. Это дело команды – она может делать, что хочет. Но не думаю, что решение справедливо. У меня было много технических проблем. В новой команде часто возникают ошибки. Порой ошибался я, но чаще – команда. Хочу остаться в "Формуле-1". Есть несколько вариантов.

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