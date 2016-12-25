Эрик Булье: "Макларен" мог бы выигрывать гонки в 2016 году, если бы имел лучший двигатель"

Спортивный директор "Макларена" Эрик Булье считает, что шасси позволяло его команде выигрывать гонки в 2016 году. По его словам, "Макларену" для этого требовался более мощный двигатель.

– Если бы у нас был лучший двигатель, мы могли бы выигрывать гонки, – цитирует Autosport Булье. – Об этом свидетельствуют объективные данные. Мы можем с "Хондой" улучшить наш мотор и развить шасси. Все взаимосвязано. Постоянно нужно искать баланс. Отставание в разработке ликвидировано, но для достижения уровня "Мерседеса" нужно еще многое сделать.