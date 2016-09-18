Эрик Булье: "Макларен" должен опередить хотя бы одну машину "Торо Россо"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье считает, что в Сингапуре его команда должна побороться с "Торо Россо" – главным конкурентом в сражении за шестое место в Кубке конструкторов. В гонке пилоты "Торо Россо" стартуют шестым и седьмым, а гонщики "Макларена" – 9-м и 12-м.

– Очевидно, что мы думаем о том, чтобы опередить "Торо Россо", – цитирует Motorsport Булье. – Пока "Торо Россо" лучше, что отражает квалификация. Но мы постараемся удачно начать гонку и сделал максимум. На первых кругах будет напряженная борьба, поэтому всякое может случиться. Если выберем лучшую стратегию, можем опередить хотя бы одну из машин "Торо Россо". Есть варианты сохранения позиции впереди них в Кубке конструкторов.