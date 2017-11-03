22:21 | Формула-1

Эрик Булье: "Квят в "Макларене"? Это не самый плохой вариант..."


 
Найдет ли Даниил КВЯТ (справа) себе место в &quot;Формуле-1&quot; на следующий сезон?Квят вышел на биржу труда

В "Макларене" не подтвердили, но и не опровергли возможность приглашения Даниила Квята в качестве третьего пилота. В пятницу появилась информация, что 23-летний россиянин может занять место резервного пилота команды.

Квят – не самый плохой вариант, – приводит Autosport слова гоночного директора "Макларена" Эрика Булье.

В настоящее время резервным гонщиком "Макларена" является 37-летний чемпион мира-2009 Дженсон Баттон.

Ранее появилась информация, что Квят может занять место боевого пилота в "Уильямсе". Кроме того, сообщалось об интересе к российскому гонщику со стороны "Заубера" и "Форс Индии".

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/47315-erik-bule-kvyat-ne-samyy-plohoy-variant-dlya-mclaren

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий