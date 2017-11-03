Эрик Булье: "Квят в "Макларене"? Это не самый плохой вариант..."

В "Макларене" не подтвердили, но и не опровергли возможность приглашения Даниила Квята в качестве третьего пилота. В пятницу появилась информация, что 23-летний россиянин может занять место резервного пилота команды.

– Квят – не самый плохой вариант, – приводит Autosport слова гоночного директора "Макларена" Эрика Булье.

В настоящее время резервным гонщиком "Макларена" является 37-летний чемпион мира-2009 Дженсон Баттон.

Ранее появилась информация, что Квят может занять место боевого пилота в "Уильямсе". Кроме того, сообщалось об интересе к российскому гонщику со стороны "Заубера" и "Форс Индии".