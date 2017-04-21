Эрик Булье: "Хонда" может поставлять двигатели не только "Макларену"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье допустил, что поставщик двигателей его команды "Хонда" может заключить контракт с другой командой в следующем сезоне. Ранее такую возможность исключал предыдущий глава "Макларена" Рон Деннис.
– Я считаю, что дан зеленый свет, чтобы "Хонда" стала поставщиком для еще одной команды, – цитирует Blick Булье. – Если потребуется, мы окажем полную поддержку "Хонде", чтобы она могла найти вторую команду. В этом году "Хонда" не смогла удовлетворить желания двух команд, учитывая все проблемы. Но ситуация меняется.
Джерри. Без Тома.
Правильно Булье рассуждает - "чего это мы одни страдаем? Пусть другие тоже помучаются".)))
08:48 22 апреля
Avenger
Да чего шарахаться, зауберу предложить по халяве или вообще бесплатно - с руками оторвут! С их финансами то... На любой товар есть своя цена :-)
22:16 21 апреля
Алый Дракон
Поздно пить "Боржоми" - сейчас все будут шарахаться от такого шлака, как от огня )...
21:22 21 апреля