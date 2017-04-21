Эрик Булье: "Хонда" может поставлять двигатели не только "Макларену"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье допустил, что поставщик двигателей его команды "Хонда" может заключить контракт с другой командой в следующем сезоне. Ранее такую возможность исключал предыдущий глава "Макларена" Рон Деннис.

– Я считаю, что дан зеленый свет, чтобы "Хонда" стала поставщиком для еще одной команды, – цитирует Blick Булье. – Если потребуется, мы окажем полную поддержку "Хонде", чтобы она могла найти вторую команду. В этом году "Хонда" не смогла удовлетворить желания двух команд, учитывая все проблемы. Но ситуация меняется.