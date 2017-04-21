20:30 21 апреля | ФОРМУЛА-1

Эрик Булье: "Хонда" может поставлять двигатели не только "Макларену"

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Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье допустил, что поставщик двигателей его команды "Хонда" может заключить контракт с другой командой в следующем сезоне. Ранее такую возможность исключал предыдущий глава "Макларена" Рон Деннис.

– Я считаю, что дан зеленый свет, чтобы "Хонда" стала поставщиком для еще одной команды, – цитирует Blick Булье. – Если потребуется, мы окажем полную поддержку "Хонде", чтобы она могла найти вторую команду. В этом году "Хонда" не смогла удовлетворить желания двух команд, учитывая все проблемы. Но ситуация меняется.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джерри. Без Тома.

Правильно Булье рассуждает - "чего это мы одни страдаем? Пусть другие тоже помучаются".)))

08:48 22 апреля

Avenger

Да чего шарахаться, зауберу предложить по халяве или вообще бесплатно - с руками оторвут! С их финансами то... На любой товар есть своя цена :-)

22:16 21 апреля

Алый Дракон

Поздно пить "Боржоми" - сейчас все будут шарахаться от такого шлака, как от огня )...

21:22 21 апреля