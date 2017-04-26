Эрик Булье: "Баттону тесты не нужны - симулятора хватит"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье уверен, что Дженсону Баттону не нужны дополнительные тесты перед возвращением в гонки на "Гран-при Монако". 37-летний британец заменит на один этап Фернандо Алонсо.

– Учитывая обновленные параметры машины, мы решили, что организация тестов для Баттона не будет особо полезной, – цитирует El Confidencial Булье. – Симулятора достаточно. Он весьма реалистичен, поэтому Баттон проверит свои силы на нем. После десяти кругов Баттон будет в порядке. По сути, он пропустил всего несколько "Гран-при". Он по-прежнему хорош. Всегда ему удавались гонки в Монако, и я уверен, что он отлично поработает.