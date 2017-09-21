Эрик Булье: "Алонсо хочет остаться в "Макларене"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье отметил, что Фернандо Алонсо хочет остаться в команде. Ранее сам испанец заявлял, что ему нужно время, чтобы обдумать свое будущее.

– Фернандо хочет быть с "Маклареном" в следующем сезоне, – цитирует F1i Булье. – Это видно по тому, как он себя ведет. Он не хочет уходить. Мы сейчас работаем над продлением контракта. Приятно, что руководство принимает решение, исходя из спортивных принципов, а не коммерческих. Мы должны быть в первой тройке и бороться за победы. Но для этого нужен не только хороший двигатель, а и отличный пилот. Фернандо нам подходит.