Эндрю Бенсон: "Уильямс" выбрал Сироткина, потому что Кубице сложнее понимать работу шин"

Известный британский обозреватель "Формулы-1" Эндрю Бенсон считает, что решающее значение в выборе "Уильямса" в пользу Сергея Сироткина имела работа россиянин и Роберта Кубицы на тестах, а не только лучшая спонсорская поддержка. По его словам, опытный поляк на фоне россиянина хуже работал с шинами, поскольку у него был перерыв в гонках в шесть лет.

– В "Уильямсе" мне показали, что результаты тестов в Абу-Даби были решающими, – цитирует ВВС Бенсона. – Кубице сложнее всего было заставить работать шины. Он не мог улучшить время на круге. Роберт сам признавался своему менеджеру, что не может адаптироваться к шинам Pirelli. Это не удивительно, поскольку он был знаком только с шинами Bridgestone, которые в его время обеспечивали совсем другое сцепление с трассой. Так что понять поведение новых шин ему было сложнее всего. Потребовалось бы много времени.

Отметим, что "Уильямс" пока не объявил, кого выбрал.