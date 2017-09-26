Эндрю Бенсон: "Ожидается, что Гасли останется в "Торо Россо", а Квят не вернется"

Авторитетный журналист ВВС Эндрю Бенсон, освещающий "Формулу-1", сомневается в том, что Даниил Квят в следующем году сохранит место в "Торо Россо". Сегодня стало известно, что россиянина на ближайших гонках заменит француз Пьер Гасли.

– Карьера Квята в "Формуле-1" оказалась под ударом в мае прошлого года, когда он был переведен из "Ред Булла" в "Торо Россо", освободив место для Ферстаппена, – написал Бенсон. – Только исключительные выступления могли бы спасти его. Но он не показал ничего подобного и уступал Сайнсу на протяжении этих 18 месяцев. Возникает интересный вопрос о том, кто будет в "Торо Россо" в 2018 году. Ожидается, что Гасли останется, а Квят, конечно, не вернется. Ходят слухи о японце Нобухару Мацусите – это протеже "Хонды", чьи двигатели будут стоять на "Торо Россо" в следующем сезоне.