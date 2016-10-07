20:46 | ФОРМУЛА-1

Эллисон отказался возвращаться в "Рено"

0
0
0

Бывший технический директор "Феррари" Джеймс Эллисон отказался переходить в "Рено". Как сообщает Autosport, на специалиста возник большой спрос после его ухода из "Феррари" в нынешнем сезоне. Формально контракт Эллисона с итальянской командой истекает в апреле 2017 года. "Рено" предложила ему вернуться, но он отказался. Ранее в Энстоуне Эллисон работал младшим инженером (1990 – 1992), руководителем отдела аэродинамики (1994 – 1999), помощником технического директора и техническим директором (2005 – 2013).

По данным источника, теперь на Эллисона претендуют "Макларен" и "Ред Булл". "Рено" он отказал из-за существующей сейчас в структуре команды неразберихи с руководством.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ