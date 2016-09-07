Экклстоуна попросили остаться в "Формуле-1" еще на три года

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сообщил, что потенциальный покупатель прав на "Формулу-1" предложил ему новый трехлетний контракт. Ранее стало известно, что американская компания Liberty Media планирует выкупить чемпионат. 85-летний Экклстоун является президентом "Формулы-1" с 1974 года.

– Они хотят, чтобы я остался еще на три года, – цитирует Экклстоуна Reuters.