14:49 | ФОРМУЛА-1

Экклстоуна попросили остаться в "Формуле-1" еще на три года

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Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сообщил, что потенциальный покупатель прав на "Формулу-1" предложил ему новый трехлетний контракт. Ранее стало известно, что американская компания Liberty Media планирует выкупить чемпионат. 85-летний Экклстоун является президентом "Формулы-1" с 1974 года.

– Они хотят, чтобы я остался еще на три года, – цитирует Экклстоуна Reuters.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Союз Аполлонович

"А вас Штирлиц, я попрошу остаться"(с).Сволочи, почему только на три года? Дайте ему полноценный контракт на 10 лет.)) А вообще, если серьёзно ,отпустите уже Берни на пенсию, пусть с внуками няньчится.

15:45

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