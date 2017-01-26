18:18 26 января | ФОРМУЛА-1

Экклстоун заработал на продаже "Формулы-1" 28 миллионов долларов

0
0
0

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов на продаже акций "Королевских гонок" американской компании Liberty Media. Как сообщает The Guardian, семь ключевых фигур в руководстве "Формулы-1" при ее продаже заработали 39,9 миллиона долларов суммарно. Причем сама сделка обошлась Liberty Media в 8 миллиардов долларов – главным акционером до нее была компания CVC.

По данным источника, Экклстоун свою часть акций продал за 28 миллионов. 4,6 миллиона долларов заработал бывший финансовый директор Данкан Лловарч, а сэр Мартин Соррелл продал акций на 1,9 миллиона долларов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ