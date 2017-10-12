15:09 | Формула-1

Экклстоун советует "Уильямсу" подписать Кубицу


Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун советует "Уильямсу" подписать контракт с Робертом Кубицей. Ранее британская команда сообщила, что поляк успешно прошел тесты на болиде 2014 года.

– Если бы не несчастный случай с Робертом, то он рано или поздно стал бы чемпионом, – цитирует Motorsport Экклстоуна. – Думаю, он может стать еще сильнее, чем был. Он наверняка будет более агрессивным, а это пойдет на пользу. Не думаю, что и физически будут какие-то проблемы. Он идеален для "Формулы-1". На месте "Уильямса" я бы уже всеми силами убеждал его подписать контракт. Роберт способен встряхнуть эту команду, которая была не так хороша, как от нее ждали. Надеюсь, что "Уильямс" примет правильное решение.

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