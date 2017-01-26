Экс-генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году, сообщил на своей странице в твиттере журналист BBC Эндрю Бенсон. В начале недели англичанин покинул пост главы "Королевских гонок" в связи с тем, что "Формула-1" окончательно перешла в руки компании Liberty Media.

"Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media, с помощью отколовшейся серии с 2019 года", – написал Бенсон.