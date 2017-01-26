12:48 26 января | ФОРМУЛА-1

Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию

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Экс-генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году, сообщил на своей странице в твиттере журналист BBC Эндрю Бенсон. В начале недели англичанин покинул пост главы "Королевских гонок" в связи с тем, что "Формула-1" окончательно перешла в руки компании Liberty Media.

"Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media, с помощью отколовшейся серии с 2019 года", – написал Бенсон.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Avenger

Он походу всех ещё переживет, реально кащей бессмертный :-))) я ещё в начале 2000-х ждал когда же он "уйдёт"

12:30

КолобокКолобков

Берни уже на кладбище пора, ну серьезно...Хватит уже что-то запускать...

21:26 26 января

hardcore f1 fan

Avenger__Так он же Кащей бессмертный)))

20:24 26 января

Avenger

если доживет :-)))

13:45 26 января

shpasic

с блэкджеком?

13:29 26 января

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