Экс-генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году, сообщил на своей странице в твиттере журналист BBC Эндрю Бенсон. В начале недели англичанин покинул пост главы "Королевских гонок" в связи с тем, что "Формула-1" окончательно перешла в руки компании Liberty Media.
"Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media, с помощью отколовшейся серии с 2019 года", – написал Бенсон.
Interesting. Have also been told by a trusted source they expect Ecclestone to fight back v Liberty - with a breakaway series by 2019 https://t.co/yzxWsYlcqo– Andrew Benson (@andrewbensonf1) 26 января 2017 г.
Avenger
Он походу всех ещё переживет, реально кащей бессмертный :-))) я ещё в начале 2000-х ждал когда же он "уйдёт"
12:30
КолобокКолобков
Берни уже на кладбище пора, ну серьезно...Хватит уже что-то запускать...
21:26 26 января
hardcore f1 fan
Avenger__Так он же Кащей бессмертный)))
20:24 26 января
Avenger
если доживет :-)))
13:45 26 января
shpasic
с блэкджеком?
13:29 26 января