Экклстоун хочет изменить формат проведения гонок

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун предложил изменить формат проведения "Гран-при". По его словам, нынешний формат почти двухчасовых гонок слишком утомителен для зрителя.

– Люди не так сосредоточены, как это было раньше, поэтому во многих видах спорта стараются создать больше динамики, – цитирует The Sunday Times Экклстоуна. – Посмотрите на гонку в Бразилии. Из-за дождя и остановок нам пришлось провести очень длинную гонку. Но, по сути, получились будто две более короткие гонки, что увлекло внимание зрителей. Нужно рассмотреть возможность изменения формата гонок. Думаю, лучше бы проводить две гонки по 40 минут с 40-минутной паузой между ними. Во время паузы пилоты раздавали бы интервью, а команды работали бы над машинами. Это привлекло бы зрителей, телевидение, спонсоров. Но не знаю, хватит ли мужества изменить нынешний формат.