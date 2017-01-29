Глава технического департамента "Ред Булла" Эдриан Ньюи заявил, что Макс Ферстаппен напоминает ему чемпиона мира-1992 Найджела Мэнселла. Своим выступлением в прошлом сезоне, особенно во второй половине, 19-летний голландец заработал в свой адрес огромное количество комплиментов. Например, после его прорыва на подиум по ходу последних кругов дождевой гонки на Интерлагосе руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер поставил его в один ряд с Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.

– По стилю пилотирования Макс напоминает мне Найджела Мэнселла, – цитирует Autosport Ньюи. – Найджел всегда выделялся на трассе, и складывалось впечатление, будто он расталкивает всех локтями. Макс делает то же самое, и это впечатляет. Он дает соперникам понять: "Я не собираюсь уступать и буду делать то, что должен, а если тебе что-то не нравится, то это твои проблемы.