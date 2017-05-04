Эдди Джордан: "Мерседес" обсуждает будущее с Феттелем"

Бывший менеджер команды "Формулы-1" Эдди Джордан уверен, что Себастьян Феттель из "Феррари" в будущем может перебраться в "Мерседес". По его словам, такие переговоры уже ведутся.

– Конечно, "Мерседес" обсуждает будущее с Феттелем, – цитирует F1i Джордана. – Они должны что-то предпринимать. "Формула-1" жестокий бизнес, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Это не только усиление "Мерседеса", но и ослабление соперника.

Впрочем, босс "Мерседеса" Тото Вольфф такие слухи опроверг.

– Здесь нет ни доли правды, – отметил Вольфф. – Иногда я болтаю с Себастьяном, потому что он мой сосед. Мы в Швейцарии живем рядом. На этом наши беседы заканчиваются.