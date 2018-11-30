Джордж Расселл: "Переход Норриса в "Макларен" помог мне перейти в "Уильямс"

Британский гонщик Джордж Расселл считает, что ему попасть в "Формулу-1" помог переход в "Макларен" его соперника по "Формуле-2" Ландо Норриса. Норрис в чемпионате проиграл Расселлу, но Ландо первым подписал контракт с "Маклареном", а потом "Уильямс" нанял Расселла на 2019 год.

– Переход Норриса помог подтолкнуть "Уильямс" к решению подписать меня, – цитирует Sky Sports Расселла. – Потому что я опередил его в чемпионате. А если "Макларен" решил, что Ландо достоин места в "Формуле-1", то и на "Уильямс" было больше давления: меня-то тогда тоже можно звать, поскольку я выиграл "Формулу-2".