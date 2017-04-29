Джонни Херберт: "Квят на равных сражается с Сайнсом"

Бывший пилот "Формулы-1" Джонни Херберт отметил, что российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не уступает партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему. В нынешнем сезоне Сайнс набрал 10 очков, Квят - 2.

- Вспомните прошлый год. Перед Сочи Квят показал великолепную гонку в Китае, где был на подиуме, - цитирует ТАСС Херберта. - Потом была прекрасная квалификация здесь, но в гонке случилось то, что случилось. Такое бывает в спорте, через это надо пройти.

Но сейчас я очень рад тому, как выступает Даниил, тому, как складывается его карьера. Он молод, очень быстр - это очевидно. Он на равных сражается с Карлосом Сайнсом-младшим, и непонятно, кто из них достоин называться первым пилотом в команде. Есть только одна вещь, которую я могу посоветовать Квяту: не надо спешить, быть чуть более осторожным, порой надо чуть расслабиться.

Сегодня на "Сочи Автодром" пройдут третья свободная практика и квалификация "Гран-при России".