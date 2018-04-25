Джон Бут покинул "Торо Россо"

Консультант "Торо Россо" Джон Бут объявил об уходе из итальянской команды. 63-летний британский специалист, работавший с "Вирджин", "Марусей" и "Манором", намерен сосредоточиться на гонках на выносливость, где участвует в программе "Манора".

– Мое сотрудничество с "Торо Россо" закончилось. Это не связано с переходом команды на двигатели "Хонды", – цитирует Autosport Бута, который работал в "Торо Россо" два года. – Возможно, я слишком стар для "Формулы-1". Устал от постоянных переездов из гостиницы в гостиницу. Посвящу себя работе над "Манором" в WEC. У нас там много работы, хотя бюджет очень невелик.