Джолион Палмер: "Шансов на то, чтобы остаться в "Формуле-1", еще предостаточно"

Пилот "Рено" Джолион Палмер отметил, что подписание контракта командой с гонщиком "Форс Индии" Нико Хюлькенберга усилило конкуренцию между ним и Кевином Магнуссеном. Британец заявил, что шансов остаться в "Королевских гонках" еще предостаточно.

– Соперничество с напарником по команде, с которым вы боретесь за место в команде на следующий сезон, очень напряженное, – цитирует Autosport Палмера. – Кроме того, в этом сражении появился новый элемент – Хюлькенберг. В этой борьбе я стараюсь показать максимально возможный результат. Надеюсь, моих усилий хватит, чтобы оказаться в "Рено" в следующем году. Если же я не останусь в команде, то нужно демонстрировать свои способности для других коллективов. Шансов на то, чтобы остаться в "Формуле-1", еще предостаточно. Нужно только не опоздать.