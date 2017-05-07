Джолион Палмер: "Сезон складывается не так, как я хотел"

Пилот "Рено" Джолион Палмер признался, что сезон пока складывается не так, как он хотел. Британец еще не набрал очков, тогда как его партнер по команде Нико Хюлькенберг набирает очки регулярно.

– Сезон пока складывается не очень хорошо, – цитирует F1i Палмера. – Первые гони были жесткими. Мой уровень был не таким, как я ожидал. Но проблемы сопровождают меня каждую гонку. И я сам совершал ошибки, которые меня отбрасывали назад. После решения проблем в пятницу и субботу я смогу прогрессировать. Уверен, что сезон закончу на хорошей ноте.