Джолион Палмер: "Пришлось всю квалификацию просидеть в боксах"

Пилот "Рено" Джолион Палмер выразил разочарование квалификацией "Гран-при Мексики". Британец сломал машину в третьей практике и пропустил квалификационные заезды, став 22-м.

– К сожалению, я вынужден был просидеть в боксах всю квалификацию, – цитирует Grand Prix Палмера. – Это расстраивает, потому что в третьей практике мы были хороши, я был доволен тем, как вела себя машина. Но в одном из поворотов я вышел слишком широко, зацепил поребрик. Удар почувствовал, но не думал, что он так силен, чтобы сломать шасси. Постараюсь в гонке сделать все, чтобы попасть в очки.