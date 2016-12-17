19:45 17 декабря | ФОРМУЛА-1

Джолион Палмер: "Многие не поняли решения Росберга"

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Пилот "Рено" Джолион Палмер признался, что не понимает решения Нико Росберга, который завершил карьеру. Немец объявил об этом после завоевания чемпионства в 2016 году.

– Честно, я изо всех сил пытался в это поверить, – цитирует ВВС Палмера. – Это же лучшая работа в мире. Он чемпион мира, за рулем лучшей машины, ему много платят. У него была карьера, о которой мечтает любой молодой гонщик. Поэтому его решение все закончить очень трудно понять. Многие его не поняли. Я хотел бы быть в его положении, но у меня нет ни семьи, ни детей. Так что я уважаю его решение, поскольку оно требовало много мужества.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

Главное, чтобы его жена поняла. Если, конечно, он после этого не заработает больше, чем в Ф1. ))

20:18 17 декабря

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