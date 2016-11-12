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Джолион Палмер: "Магнуссен ошибся, не подписав контракт с "Рено"

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Пилот "Рено" Джолион Палмер считает, что Кевин Магнуссен ошибся, отказавшись продлевать контракт с командой. Вместо этого датчанин подписал договор с "Хаасом".

– Я удивился, узнав об этом, – цитирует Motorsport Палмера. – Если "Рено" делала предложение Магнуссену, то он ошибся, отклонив его. Я думаю, в следующем году "Рено" будет лучше "Хааса". Это же заводская команда. Понимаю, что ко мне будут предъявляться высокие требования. Команда захочет увидеть мои результаты на фоне Нико Хюлькенберга. Я верю в себя и свое будущее в "Рено".

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