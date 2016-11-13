21:11 | ФОРМУЛА-1

Джолион Палмер: "Квят меня не видел, и у нас случилось столкновение"

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Пилот "Рено" Джолион Палмер объяснил причину схода с дистанции во время гонки "Гран-при Бразилии". Британец в условиях плохой видимости из-за дождя врезался в "Торо Россо" Даниила Квята и не смог продолжить гонку из-за повреждения болида.

– Столкновение произошло после рестарта, когда случилась авария Райкконена, – цитирует ВВС Палмера. – Квят не мог меня видеть, и у нас случилось столкновение. Там было очень скользко. И если на дождевых шинах все было не так и плохо, то на промежуточных – ужасно. Я ничего не видел в той точке, где оказался перед столкновением. Местами на трассе просто стоит вода.

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