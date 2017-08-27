Джолион Палмер: "Алонсо заслуживает наказания"

Пилот "Рено" Джолион Палмер возмущен поведением гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо в гонке "Гран-при Бельгии". По словам британца, испанец вытолкал его с трассы в одном из эпизодов в середине гонки.

– Алонсо довольно явно меня вытолкнул, – цитирует Motorsport Палмера. – Я не знаю, получит ли он штраф, но это стоило мне двух позиций. Если Магнуссен в борьбе с Хюлькенбергом раньше получил за подобное штраф, то и Алонсо должен быть наказан. Я мог бы добиться большего в этой гонке, потому что ощущаю уверенность в машине, которой раньше не было.