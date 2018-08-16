Джоди Шектер: "Алонсо переоцененный пилот"

Чемпион мира 1979 года в "Формуле-1" Джоди Шектер считает, что люди переоценивают пилота "Макларена" Фернандо Алонсо. 37-летний испанец объявил, что завершит карьеру в "Формуле-1" после окончания нынешнего сезона.

– Люди оценивают гонщиков по-разному, – цитирует ВВС Шектера. – Кто-то считает, что пилотам не везло, у них были плохие машины. Думаю, люди переоценивают Алонсо. Одна из его проблем в том, что он вносит разлад в команды, которые его подписывают. Все вокруг него идет наперекосяк. Это не лучший способ выиграть чемпионат мира. Нужно лучше работать с командой. Не думаю, что Алонсо вообще можно сравнивать с Шумахером. Он не в этой категории. Но я не хочу сказать, что Фернандо плохой пилот. Он один из лучших сейчас.