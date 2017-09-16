Джоди Эггинтон: "На машине Квята опробовали разные настройки, но не очень ими довольны"

Руководитель отдела баланса "Торо Россо" Джоди Эггинтон не очень доволен тем, как прошла пятничная практика "Гран-при Сингапура". Он подчеркнул, что команда опробовала разные настройки.

– В пятницу мы тестировали кое-какие настройки, и оба пилота выполнили свои программы, – цитирует Grand Prix Эггинтона. – На машине Квята опробовали разные настройки, определились с их работой. Внесли коррективы перед второй практикой. Хотя в итоге не показали всего, на что способны. Думаю, что каждый пилот способен на большее на этой трассе. Поэтому не очень довольны пятничной работой. Но у нас есть представление о том, что делать дальше. Уверены, что сделаем шаг вперед. Думаем, что потенциал для попадания в десятку в Сингапуре есть.