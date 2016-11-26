Джоди Эггинтон: "Квят и Сайнс выжали максимум из машин"

Руководитель отдела инженеров "Торо Россо" Джоди Эггинтон отметил, что вся команда работала целую ночь, чтобы подготовить машины к квалификации после неудачных пятничных свободных заездов. В квалификации Даниил Квят стал 17-м, а Карлос Сайнс – 21-м.

– Вчера мы столкнулись с проблемами, поэтому наши сотрудники трудились всю ночь, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Эггинтона. – Удалось вывести команду на третью практику и в квалификацию, где выступления ограничились первым сегментом. Но у пилотов было мало времени на настройку и поиск параметров, поэтому во второй сегмент не вышли. Это расстраивает, потому что в нормальных условиях команда могла бы добиться большего. Оба пилота работали по максимуму, чтобы выжать как можно больше из машин. Постараемся в гонке показать максимально возможный результат.