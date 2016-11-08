Джо Рамирес: "У Алонсо иссякнет терпение, и он покинет "Макларен"

Бывший технический координатор "Макларена" Джо Рамирес уверяет, что Фернандо Алонсо покинет команду после окончания следующего сезона. Испанец ранее заявлял, что его дальнейшее участие в "Формуле-1" связано только с конкурентоспособностью команды.

– "Макларен" прогрессирует, но этого мало, – цитирует AS Рамиреса. – Команда теряет спонсоров, потеряет и Алонсо. Я другого варианта не вижу. Его мотивирует возможность побеждать, а он лишен ее. И в следующем году "Макларен" не сможет бороться за победы. Терпение Алонсо иссякнет. В этом году "Макларен" должен был хотя бы за подиумы побороться. Но этого не случилось.