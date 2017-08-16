Джин Хаас: "Удручает отрыв трех команд от всех остальных"

Владелец команды "Хаас" Джин Хаас признался, что его расстраивает отставание от топ-команд. По его словам, отыграть такой разрыв очень сложно.

– Сейчас у нас есть два хороших пилота, оба они набирали очки, машина у нас тоже хорошая, – цитирует Motorsport Хааса. – Но на нас давит тот факт, что мы от одной до двух секунд на круге проигрываем самым быстрым машинам. Честно говоря, не понимаем, как это получается. И все с нами в одной лодке, если не считать трех лидирующих команд. Это самая большая проблема, которую я сейчас вижу. Три первые команды имеют слишком большой отрыв. У них невероятное преимущество. Как мы можем справиться с этим? Ответа нет. И это удручает. За пределами этих трех команд ни у кого нет шансов на победу. Остальные вынуждены бороться за места с седьмого по 20-е.