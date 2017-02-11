Джин Хаас: "Мы учли в "Формуле-1" ошибки, совершенные в NASCAR"

Владелец команды "Хаас" Джин Хаас отметил, что ему помогает опыт работы с собственной командой в NASCAR. В прошлом сезоне "Хаас" дебютировал в "Формуле-1", набрав 29 очков.

– Мы избежали всех ошибок, которые совершили в свое время в NASCAR, – цитирует F1i Хааса. – Это позволило нам сразу определить, как себя вести в "Формуле-1". Сложнее было изучать NASCAR. Я помню наш первый год в этой серии. Это было 15 лет назад. Все казалось очень сложным, шесть лет мы боролись на задворках, пока нам не улыбнулась удача.