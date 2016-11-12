13:53 | ФОРМУЛА-1

Джин Хаас: "Магнуссен всегда был в нашем списке"

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Владелец команды "Хаас" Джин Хаас выразил радость по поводу подписания контракта с Кевином Магнуссеном. За американскую команду в следующем сезоне датчанин будет выступать вместе с Ромэном Грожаном.

– Когда мы начали думать над составом на следующий год, Кевин сразу оказался в нашем списке, – цитирует F1i Хааса. – Мы считаем, он с нами может многого добиться. Кевин и Ромэн помогут нам добиться успеха во втором сезоне в "Формуле-1". Нам нужны пилоты, которые могут развивать машину, набирать очки и продолжать расти.

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