Джин Хаас: "Магнуссен всегда был в нашем списке"

Владелец команды "Хаас" Джин Хаас выразил радость по поводу подписания контракта с Кевином Магнуссеном. За американскую команду в следующем сезоне датчанин будет выступать вместе с Ромэном Грожаном.

– Когда мы начали думать над составом на следующий год, Кевин сразу оказался в нашем списке, – цитирует F1i Хааса. – Мы считаем, он с нами может многого добиться. Кевин и Ромэн помогут нам добиться успеха во втором сезоне в "Формуле-1". Нам нужны пилоты, которые могут развивать машину, набирать очки и продолжать расти.