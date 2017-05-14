Джеймс Ки: "Настройки машин Квята и Сайнса были одинаковыми"

Технический директор "Торо Россо" Джеймс Ки выразил разочарование квалификацией "Гран-при Испании". Россиянин Даниил Квят показал 20-й результат, а испанец Карлос Сайнс – 12-й.

– Мы разочарованы этой сессией, – цитирует Grand Prix Ки. – Мы обновляли машину в области баланса, вносили определенные правки. К третьей практике были довольны в целом тем, как машины себя ведут. К сожалению, Сайнсу не повезло в борьбе за место в третьем сегменте квалификации. У него был неплохой темп, но последняя попытка не удалась. Мы так и не разобрались, в чем дело. Но когда между седьмым и 13-м местами всего две десятых секунды, можно оказаться где угодно в этой плотной группе. Нам не очень повезло.

Что касается Квята, то это сложный уик-энд для него. Машиной он не был доволен. Хотя настройки для обоих болидов одинаковы. Нам нужно понять, в чем дело, проверить его болид еще раз. Мы же понимаем, что он и его машина позволяют рассчитывать на большее. Мы должны бороться за место в десятке обеими машинами, а не претендовать только на выход из первого сегмента квалификации.