Джеймс Ки: "Квят заслуживал место в первой десятке"

Технический директор "Торо Россо" Джеймс Ки признался, что команда испытывает смешанные чувства после квалификации "Гран-при Монако". Карлос Сайнс показал шестой результат, а Даниил Квят стал 11-м.

– До сих пор мы были довольны уик-эндом, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Ки. – В практике улучшали показатели, нашли настройки. А от квалификации смешанные чувства. Квят буквально летал весь уик-энд, он заслуживал место в третьем сегменте, но все сложилось против него. Это была очень интенсивная квалификация, с трафиком, с нестабильной работой шин. Его несколько раз блокировали в третьем секторе, где он терял время. Потом появился желтый флаг на последнем круге. Поэтому он не улучшил время. Очень жаль. Упущена верная позиция в третьем сегменте. Но постараемся пробиться повыше в гонке. Сайнс же здорово поработал, его шестое место – то, на что можно было рассчитывать. Он не так сильно отстал от пятой позиции.