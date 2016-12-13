Джеймс Ки: "Грядущие перемены в регламенте - самые масштабные за два десятилетия"

Технический директор "Торо Россо" Джеймс Ки считает, что предсказывать расклад сил на 2017 год очень сложно. По его мнению, изменения в техническом регламенте носят очень радикальный характер.

– Это очень массовое изменение, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Ки. – Честно говоря, изменения в подвеске, кузове, в шинах самые большие на моей памяти – а я 19 лет в "Формуле-1". С точки зрения шасси, это самые масштабные перемены за два десятилетия. Очень захватывающее время. Мы должны провести много исследований, чтобы понять, как себя чувствует машина с новыми правилами. Но пока приходится работать на виртуальном симуляторе.