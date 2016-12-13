16:48 | ФОРМУЛА-1

Джеймс Ки: "Грядущие перемены в регламенте - самые масштабные за два десятилетия"

0
0
0

Технический директор "Торо Россо" Джеймс Ки считает, что предсказывать расклад сил на 2017 год очень сложно. По его мнению, изменения в техническом регламенте носят очень радикальный характер.

– Это очень массовое изменение, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Ки. – Честно говоря, изменения в подвеске, кузове, в шинах самые большие на моей памяти – а я 19 лет в "Формуле-1". С точки зрения шасси, это самые масштабные перемены за два десятилетия. Очень захватывающее время. Мы должны провести много исследований, чтобы понять, как себя чувствует машина с новыми правилами. Но пока приходится работать на виртуальном симуляторе.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ