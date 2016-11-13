Джереми Кларксон: "Я могу водить машину в дождь, а пилоты "Формулы-1" почему-то не могут"

Известный ведущий программы "Top Gear" Джереми Кларксон выразил удивление тем, как вела себя дирекция гонки "Гран-при Бразилии". Из-за дождя гонка дважды останавливалась, появлялась машина безопасности, а пилоты жаловались на невыносимые условия.

– Я могу водить машину в дождь, – написал в своем твиттере Кларксон. – Вы можете водить машину в дождь. А пилоты "Формулы-1" почему-то не могут. Это не теннис! Вы должны ехать под дождем так быстро, как вам позволяет смелость. И если вас обгоняют, значит, вы не были достаточно быстры. Это гонки.