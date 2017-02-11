Джереми Кларксон: "Хорошо, что Экклстоун ушел, может быть, тогда "Формула-1" станет ярким шоу"

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что новые американские владельцы "Формулы-1" смогут организовать настоящее шоу для болельщиков, сравнимое с серией NASCAR. В середине января этого года 86-летний Берни Экклстоун покинул пост генерального директора серии. Гонки перешли компании Liberty Media.

– Директором "Формулы-1" стал Кэрри, а он американец, – цитирует drivetribe Кларксона. – Нет никаких сомнений – американцы знают, как делать шоу. Только подумайте, что они сделали с NASCAR. На серию заполняются стадионы на 250 тысяч мест, такое не повторит ни один вид спорта в мире. И по сравнению с ними "Формула" была спортом для богатых стариков, которые говорили, что серия – только для любителей. Но нужно понимать, что гонки проводятся для болельщиков. Нужно делать их интересными, чтобы привлечь новых спонсоров. Американцы это понимают. Мне нравится Берни, но знаете, хорошо, что он ушел. Может быть, "Формула" еще станет ярким шоу.