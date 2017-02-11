Джереми Кларксон: "Формула-1" теперь будет работать на зрителя, а не на обогащение богачей"

Известный британский журналист Джереми Кларксон, известный в прошлом по передаче Top Gear, считает, что новые владельцы "Формулы-1" сделают ее зрелищнее. По его словам, уход с поста генерального промоутера Берни Экклстоуна пойдет на пользу спорту.

– Мы должны помнить, что новый руководитель "Формулы-1" Чейз Кэри американец, а американцы умеют делать развлечения, – цитирует F1i Кларксона. – Успех NASCAR тому примером. Некоторые этапы там собирают по 250 тысяч зрителей. Такого не видели ни в одном другом виде спорта. Богатые старики, которые управляют "Формулой-1", должны понимать, что спорт – для болельщиков. Молюсь, чтобы американцы смогли сделать этот спорт более захватывающим и интересным. Мне кажется, что уход Экклстоуна пойдет на пользу. Все к этому двигалось. Теперь "Формула-1" будет работать на зрителя, а не на обогащение богатых стариков.